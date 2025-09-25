Adrien Rabiot, le coup de foudre loin de l’OM

Axel Cornic

Moins d’un an après son arrivée libre, Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille dans des circonstances assez particulières. Son avenir a été l’un des grands feuilletons de l’été et il a fallu attendre les derniers jours du mercato pour trouver une solution, avec un transfert à l’AC Milan.

Toutes les belles histoires ont une fin, mais celle entre l’OM et Adrien Rabiot a été brutale. Celui qui semblait être le leader de l’équipe phocéenne a été poussé vers la sortie après la bagarre de Rennes et a finalement quitté le club. Et seulement un an après son départ de la Juventus, il a retrouvé la Serie A.

« C'est un entraîneur solide et il a des joueurs de qualité » Adrien Rabiot a en effet rejoindre l’AC Milan, où il a retrouvé un coach qu’il ne connait que trop bien, avec Massimiliano Allegri. « C'est un entraîneur solide et il a des joueurs de qualité. Nous sommes solides et n'avons pas encaissé de but ces derniers matchs » a expliqué le milieu de terrain français, d’après Sky Sport Italia.