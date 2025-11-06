Achraf Hakimi : Le transfert impossible au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec la blessure d’Achraf Hakimi, qui semble assez sérieuse, le PSG se retrouve dans réelle solution de rechange au poste d’arrière droit. Il faut dire que le club de la capitale avait décidé de ne recruter personne à cette position lors du dernier mercato estival. Daniel Riolo a d’ailleurs expliqué que c’était une mission quasiment impossible. Explications.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a recruté 3 renforts avec seulement un joueur de champ : Illia Zabarnyi. Pourtant, le club de la capitale aurait eu besoin de faire venir du sang neuf à différentes positions. C’était le cas pour l’arrière droit où Achraf Hakimi n’a pas de réelle doublure. Et maintenant que le Marocain est semble-t-il blessé pour un moment, le PSG se retrouve face à un véritable casse-tête.

« Dis moi un arrière droit top niveau qui va venir faire doublure d’Hakimi » Alors que Luis Enrique devrait bricoler avec Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves, un arrière droit de métier aurait fait du bien au PSG. Mais en recruter un était-il possible cet été ? Pour l’After Foot, Daniel Riolo a expliqué : « Doubler certains postes, pour moi, ça n’existe pas. Il suffit de regarder les équipes qui ont dominé, tu n’aurais jamais l’équivalent d’Hakimi. Donc quel genre d’arrière droit tu vas prendre ? Dis moi un arrière droit top niveau qui va venir faire doublure d’Hakimi ».