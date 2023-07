A peine arrivé, Luis Enrique annonce du lourd au PSG

La rédaction

Luis Enrique se montre ambitieux. Entraîneur du PSG depuis quelques jours, le technicien espagnol a livré sa première interview avec le survêtement parisien. Au cours de cet entretien, l'ancien coach du FC Barcelone en a dit plus sur le style de jeu qu'il souhaite déployer et a tenu à s'adresser directement aux supporters du PSG.

Successeur de Christophe Galtier au PSG, Luis Enrique arrive à Paris avec de grandes ambitions. Le technicien espagnol débarque avec une méthode, qui lui est propre, et qui fait appel aussi bien au physique, qu'à l'aspect mental. Lors d'un entretien accordé au média du club, Luis Enrique a fait savoir qu'il souhaitait développer un style de jeu offensif afin de ravir les supporters parisiens.





Luis Enrique dévoile son style de jeu

« Je pense que tous ceux qui ont vu mes équipes jouer connaissent un peu mes idées. Je suis clairement un entraîneur offensif. Avec mon staff nous voulons une équipe qui joue dès la première minute, une équipe qui ne calcule pas et qui attaque. Nous voulons que nos supporters prennent du plaisir et que les joueurs prennent du plaisir en représentant le Paris Saint-Germain » a déclaré l'entraîneur du PSG, qui a tenu à s'adresser directement aux fans parisiens.

Luis Enrique s'adresse aux supporters