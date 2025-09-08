9M€ : Le transfert qui va rendre fou l'OM !

Axel Cornic

Depuis la fin du mercato estival, les indiscrétions se multiplient au sujet de l’Olympique de Marseille, qui a raté plusieurs coups. C’est notamment le cas avec Ismaël Bennacer, qui après son prêt de la saison dernière espérait pouvoir faire son retour dans le sud de la France.

A Marseille, la stabilité n’est pas vraiment la spécialité. Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi il y a un an, l’effectif de l’OM a énormément changé et cela a une nouvelle fois été le cas cet été. Mais comme à chaque fois, tout n’a pas été parfait, avec notamment un échec qui a beaucoup fait parler.

Le feuilleton Bennacer Prêté en janvier dernier, Ismaël Bennacer attendait avec impatience son retour à l’OM. Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com que l’AC Milan a refusé toutes les offres marseillaises, se montrant inflexible sur les 12M€ réclamés depuis le début des négociations autour de l’international algérien.