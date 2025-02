70M€ - Mercato : Grande nouvelle annoncée pour le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a déboursé pas moins de 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia cet hiver en provenance de Naples, et l'attaquant géorgien a déjà débloqué son compteur en marquant vendredi soir contre l'AS Monaco. Une nouvelle recrue de taille pour le PSG, qui impressionne les observateurs à l'image de Pierre Ménès qui annonce du lourd à son sujet.

Déjà courtisé par le PSG l'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) a finalement bouclé son transfert au Parc des Princes durant le mercato hivernal. Montant de l'opération : 70M€, hors bonus, et l'attaquant géorgien va donc tenter de confirmer toutes les promesses affichées du côté de Naples ces dernières années. Vendredi soir, Kvaratskhelia a d'ailleurs débloqué son compteur au PSG en marquant contre l'AS Monaco (4-1).

Le PSG peine à recruter ! 🤔 Découvrez les deux mancations surprenantes révélées par la presse italienne.

➡️ https://t.co/SWb9xh9oTH pic.twitter.com/RjRcSBTflk — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 8, 2025

Ménès annonce une bonne pioche pour le PSG avec Kvara

Sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a analysé cette victoire du PSG et notamment l'apport de Kvaratskhelia qu'il juge comme une excellente recrue : « L’arrivée de Kvara fait du bien, elle offre plus de possibilités. La différence maintenant c’est que Paris sait accélérer. Et il y a une interchangeabilité assez sensationnelle. Mendes a fini ailier gauche, Neves a joué latéral droit et il a été formidable. J’ai trouvé Désiré Doué très intéressant », estime Ménès.

« De très bons signes »

« L’effectif donnait l’impression d’être incomplet, offensivement surtout, mais là le collectif parisien est totalement rodé. C’est totalement à mettre au crédit de Luis Enrique. En plus il y a des prolongations. Ce sont de très bons signes », poursuit l'ancien consultant de Canal +, déjà emballé par le transfert de Kvaratskhelia ainsi que la tournure que prend le projet du PSG. De bon augure pour l'avenir...