70M€ : Le transfert décidé par le PSG !

Le PSG poursuit son mercato malgré son engagement en Coupe du monde des clubs. Le club parisien cible toujours le défenseur Illia Zabarnyi, mais les négociations avec Bournemouth s’annoncent compliquées. Si le joueur veut rejoindre Paris, les deux clubs doivent encore s’entendre sur un montant estimé à 70 M€.

Bournemouth se montre gourmand

Le PSG cible toujours un défenseur et aurait encore Illia Zabarnyi comme piste prioritaire. Cependant, RMC explique que les négociations prennent du temps, en raison des offres parisiennes qui ne sont pas à la hauteur des espérances des Anglais. Bournemouth veut en tirer un bon prix : on parle d’une somme de 70 M€. Cependant, la première offre parisienne tournait autour des 45 M€ (bonus compris) et la deuxième 60 M€.