PSG : Le coup de pression à l’étranger !

Le Paris Saint-Germain est en lice pour signer un doublé Ligue des champions - Coupe du monde des clubs. Mais pour ce faire, il faudra s’extirper du piège que représente le Bayern Munich en quart de finale. Buteur du champion d’Allemagne, Harry Kane a lancé un avertissement à ne pas prendre à la légère du côté du Paris Saint-Germain.

Comme ils se retrouvent… Le 26 novembre novembre 2024, le PSG se déplaçait sur la pelouse de l’Allianz Arena pour le compte de la 5ème journée de saison régulière de la Ligue des champions. Une défaite concédée par l’équipe de Luis Enrique sur le score d’un but à zéro avec un carton rouge d’Ousmane Dembélé. Un tournant dans la saison du Paris Saint-Germain puisque dès lors, le club de la capitale a enchaîné les succès et est allé jusqu’à soulever la Ligue des champions contre l’Inter le 31 mai dernier (5-0).

«Nous savons que nous pouvons battre n’importe qui» Plus de sept mois plus tard, les chemins du Bayern Munich et du PSG vont se croiser à nouveau, mais en 1/4 de finale de la Coupe du monde des clubs cette fois-ci. Le Paris Saint-Germain souhaite aller au bout de cette compétition comme affirmé par Luis Enrique au micro de DAZN, diffuseur officiel. Harry Kane a signé un doublé contre Flamengo en 1/8ème de finale du Mondial des clubs (4-2). L’occasion pour l’Anglais lancer les hostilités pour le PSG. « Ce sera difficile, mais nous savons que nous pouvons battre n’importe qui quand nous sommes à notre meilleur niveau ».