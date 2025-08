70M€ : La folie du PSG sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG cherche une solution pour débloquer les transferts de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Mais ce n'est pas tout puisque l'arrivée d'un élément offensif est également envisagée et la piste menant à Maghnes Akliouche a souvent circulé. Cependant, l'AS Monaco aurait revu ses exigences à la hausse réclamant jusqu'à 70M€.

Alors que les Parisiens ont repris l'entraînement ce mercredi, un seul petit nouveau était présent à savoir Renato Marin. Et pour cause, le mercato du PSG avance peu à l'image des transferts d'Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier, mais le dégraissage est également lent à démarrer puisque seul Milan Skriniar a trouvé une porte de sortie. Et pourtant, le temps presse puisque le PSG disputera la Supercoupe d'Europe contre Tottenham dans une semaine.

Akliouche, c'est 70M€ ! Dans cette optique, le PSG a également tenté de se renforcer sur le plan offensif et la piste menant à Maghnes Akliouche a circulé. Il faut dire que le jeune monégasque possède le profil idéal compte tenu de la nouvelle politique sportive du club qui consiste à miser sur de jeunes éléments prometteurs, notamment en Ligue 1 comme ce fut le cas avec Bradley Barcola et Désiré Doué. Toutefois, selon les informations de BILD, l'AS Monaco se montre particulièrement gourmand et réclamerait pas moins de 70M€ pour lâcher son crack cet été.