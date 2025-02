70M€ : Grande annonce sur le mercato, le PSG va exulter !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet hiver, le PSG a décidé de se séparer de Randal Kolo Muani, qui a rejoint la Juventus dans le cadre d’un prêt sec de six mois. Mais alors que la presse italienne fait de plus en plus état d’une volonté commune d’un transfert définitif, le coach des Bianconeri Thiago Motta s’est une nouvelle fois dit très heureux de la présence de l’ancien Parisien dans son effectif.

Le PSG pourrait boucler un énorme transfert pour l’été prochain. Troisième recrue la plus chère de l’histoire du club parisien, Randal Kolo Muani a plié bagages le mois dernier. N’étant plus considéré par Luis Enrique, l’attaquant français est parti se relancer le temps d’un prêt de six mois du côté de la Juventus.

Kolo Muani pourrait être définitivement vendu à la Juventus

Et clairement, les débuts de Kolo Muani chez la Vieille Dame ont été tonitruants. Auteur de 5 buts en seulement 3 matchs de championnat, le joueur de 26 ans régale. Ces derniers jours, la presse italienne a confirmé que du côté du joueur, mais également du côté de la Juventus, la volonté était de continuer l’aventure dans le cadre d’un transfert définitif, alors que le PSG avait fixé son prix à 70M€. Si cela pourrait donc déboucher sur une grosse vente pour Paris, Thiago Motta a une nouvelle fois fait les éloges de son nouveau buteur.

« Grâce à ses compétences et à l'aide de l'équipe, il concrétise nos chances »

« Randal Kolo Muani a été très bon, tout comme ses coéquipiers qui ont créé les conditions pour qu'il réussisse, a lâché le technicien italien en conférence de presse ce lundi. Il s'agit d'une équipe. Un joueur seul ne peut pas aller très loin. Randal et les autres le savent très bien. Bien sûr, grâce à ses compétences et à l'aide de l'équipe, il concrétise nos chances et élève le niveau de notre équipe. Tout comme beaucoup d'autres membres de notre équipe, bien qu'ayant des caractéristiques différentes, peuvent le faire et l'ont déjà fait. Il se débrouille bien parce que ses coéquipiers se débrouillent bien et qu'ils l'aident beaucoup sur le plan offensif et défensif. »