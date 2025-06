60M€ : Le transfert qui dégoûte le PSG !

Malgré son sacre en Ligue des champions, le PSG a prévu d’offrir de nouveaux éléments à Luis Enrique pour la saison prochaine. Le club de la capitale ciblait Franco Mastantuono. Mais finalement, le crack argentin a pris la direction du Real Madrid. De quoi dégoûter les Parisiens tant le potentiel du joueur de 17 ans semble ne faire aucun doute.

Mais finalement, le milieu offensif de 17 ans a pris la direction du Real Madrid , qui a officialisé son transfert. Le phénomène de River Plate débarquera dans la capitale espagnole en août prochain, après la Coupe du monde des clubs . Franco Mastantuono rejoindra ainsi Kylian Mbappé , Vinicius Jr et les autres stars du Real Madrid dans quelques semaines. Et son potentiel ne semble faire aucun doute.

Le PSG va s'en mordre les doigts ?

Comme le rapporte SPORT, le crack argentin est considéré comme un talent générationnel. Ce serait pour cette raison que le Real Madrid a poussé pour le recruter cet été en déboursant la modique somme de 60M€. Les Merengue voulaient le placer sous les ordres de Xabi Alonso le plus rapidement possible afin qu’il puisse se développer et devenir important dans l’effectif. Le PSG était pourtant en pole position sur ce dossier il y a quelques semaines. Mais l’arrivée du Real Madrid a tout relancé. À voir maintenant si le temps donnera des raisons aux Rouge-et-Bleu de se mordre les doigts. En attendant, le PSG s'est mis au travail sur d'autres dossiers sur le mercato.