55M€ - PSG : Luis Enrique a trouvé sa recrue idéale !

Le PSG a frappé un gros coup en cette période de mercato estival avec la signature de Lucas Chevalier, qui débarque en provenance du LOSC pour 40M€ + 15M€ de bonus. Un renfort qui devrait parfaitement s'adapter au style de jeu mis en place par Luis Enrique avec un jeu aux pieds intéressant comme le souligne Pierre Ménès.

C'était dans l'air du temps, c'est officiel depuis samedi soir : Lucas Chevalier (23 ans) est un joueur du PSG ! Le gardien débarque en provenance du LOSC dans le cadre d'un transfert à 55M€ (40M€ + 15M€ de bonus), et aura donc la lourde tâche de faire oublier Gianluigi Donnarumma qui a refusé de prolonger son contrat. Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès évoque cette passation de pouvoirs chez les gardiens au PSG et annonce que Luis Enrique sera forcément enchanté par ce changement avec Chevalier.

« Luis Enrique préfère avoir Chevalier que Donnarumma » « Je pense qu’il y a un tout dans l’histoire Donnarumma, déjà qu’il ait été exceptionnel les six derniers mois et beaucoup moins auparavant. Il y a aussi le fait qu’il ne veuille pas accepter les nouvelles conditions tarifaires du club et qu’il veuille logiquement faire fructifier ses six derniers très bons mois. Mais je pense quand même sincèrement que Luis Enrique préfère avoir Chevalier que Donnarumma dans les buts. Pour l’avenir et pour le style du gardien, le fait d’en avoir un plus performant au pied… », estime Pierre Ménès.