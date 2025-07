40M€ : Le transfert qui va dégoûter l’OM !

Matthis Abline était dans les petits papiers de l’OM pour renforcer l’attaque. Mais le prix demandé par Nantes, 40 M€, refroidit les ardeurs marseillaises. Alors que le Paris FC semble prêt à casser sa tirelire, Walid Acherchour a pointé l’absurdité d’un tel transfert. L’OM pourrait finalement relancer un dossier bien connu : Pierre-Emerick Aubameyang.

«Ça ne sert ni au joueur, ni au club»

Interrogé à son sujet dans L’After Foot, Walid Acherchour estime que l’OM serait une bien meilleure destination que le PFC pour le développement de Matthis Abline :

« Abline, normalement il devrait avoir sa place à l’OM, en rotation. Pour moi, il doit concurrencer un Gouiri, entre 12 et 15M, et continuer à progresser. Mais aujourd’hui Abline, il va soit aller au PFC pour 30 ou 40 millions avec une pression dingue car ça va être la tête de gondole du projet du PFC, donc il va devoir assumer cette pression, soit il va devoir aller à Sunderland ou dans des clubs de Premier League où il va végéter dans des effectifs pléthoriques, où si ça ne fonctionne pas en un an, on va faire la machine à laver du football. Ça ne sert ni au joueur, ni au club. »