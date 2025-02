40M€ : Le PSG signe un nouveau chef d’œuvre ?

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a totalement changé de visage, avec notamment les départs de Neymar, Lionel Messi et plus récemment Kylian Mbappé. Mais c’est un autre joueur qui semble avoir impressionné à l’étranger, avec la presse italienne qui s’enflamme autour d’un transfert à 40M€.

La révolution Luis Enrique a fait des nombreuses victimes au PSG. Le coach espagnol a totalement changé le projet QSI aux côtés de Luis Campos et seuls quelques cadres ont réussi à survivre, comme Gianluigi Donnarumma, Marquinhos ou encore Achraf Hakimi. Le résultat semble impressionner et pas seulement en France...

Nouveau chapitre au PSG ! Nuno Mendes prolongé et Luis Enrique devrait suivre. De quoi bouleverser la saison à venir ⚽️

Pacho a conquis le PSG

C’est notamment le cas en Italie, avec notamment une recrue estivale qui a vu sa cote monter en flèche. Il s’agit de Willian Pacho, que Il Corriere dello Sport range dans les meilleurs coups du PSG dans son histoire récente. Recruté pour 40M€ il y a seulement quelques mois, le gaucher équatorien s’est rapidement installé comme un titulaire indiscutable dans le dispositif de Luis Enrique. Il a d’ailleurs réussi à reléguer un certain Milan Skriniar sur le banc, avant de le pousser peu à peu en dehors de l’équipe.

« Quand j’ai compris que c’était possible, je me suis fait une joie de venir ici »

Au PSG on semble être satisfait de son recrutement et récemment, l'ancien du Bayer Leverkusen a livré les dessous de son transfert. « J’étais en Équateur avec ma famille, au calme. Mon agent est venu discuter des possibilités » a confié Willian Pacho. « Et il m’a dit qu’il était venu à Paris et cela m’a fait très plaisir point je ne savais pas ce qu’il en était. J’espère que ça se fasse. Oui, mais j’étais plutôt calme là-bas. Puis les choses ont avancé, ça s’est conclu assez rapidement, j’étais ravi. Et quand j’ai compris que c’était possible, je me suis fait une joie de venir ici ».