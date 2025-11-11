40M€ : Il valide son transfert au PSG !

Alexis Brunet

Actuellement, Lucas Chevalier traverse une mauvaise période au PSG. Le Français est au cœur d’une polémique raciste, mais il se fait également critiquer pour ses performances sur le terrain. Toutefois, si l’on en croit l’un de ses anciens formateurs, le gardien arrivé cet été à Paris pour 40M€ va réussir à faire taire tous ses détracteurs.

Pour le moment, le début de l’aventure de Lucas Chevalier au PSG ne se passe pas de la meilleure des façons. Ce lundi, le gardien de but est pris dans une polémique raciste car il a, accidentellement selon lui, liké une publication Instagram liée au Rassemblement national. En plus de cela, l’ancien Lillois doit aussi faire face à de nombreuses critiques par rapport à ses performances sportives.

« J’ai du mal à comprendre qu’on puisse s’acharner » Dans les colonnes du Parisien, Karim Boukrouh, ancien formateur de Lucas Chevalier, est revenu sur les critiques dont fait l’objet le gardien du PSG. Il ne comprend pas pourquoi les gens s’acharnent sur le joueur de 24 ans. « Aujourd’hui, il se fait critiquer mais pourquoi s’acharner alors que les résultats sont plutôt bons ? Si le PSG était 5 ou 6e de Ligue 1, en position délicate en Ligue des champions et que Lucas en était responsable, il y aurait peut-être des explications. Mais ce n’est pas le cas. J’ai du mal à comprendre qu’on puisse s’acharner. Attention, je ne veux pas dire qu’il faut tout lui passer, il faut être exigeant, c’est normal. Mais je ne vois pas l’intérêt de s’acharner. »