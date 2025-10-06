32M€ : L’OL a recruté un joueur «extraordinaire» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OL à l'été 2024 pour 32M€ en provenance de Nottingham Forrest, Moussa Diakhaté est en train de retrouver de sa superbe depuis quelques semaines, après une première saison un peu compliquée dans les rangs du club rhodanien. Et Pierre Ménès fait d'ailleurs partie des nouveaux admirateurs du robuste défenseur central sénégalais de l'OL.

La direction de l'OL n'avait pas hésité à casser sa tirelire lors du mercato estival 2024 en déboursant 32M€ pour recruter Moussa Niakhaté (29 ans). Le défenseur central sénégalais avait d'ailleurs été largement critiqué lors des premiers mois pour ses performances en demi-teinte avec les Gones, mais à l'image de son équipe, Niakhaté a retrouvé un gros niveau de jeu cette saison. Et les éloges fusent pour le défenseur de l'OL...

« Lyon peut compter sur un Niakhaté extraordinaire » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a encensé le dernier match de Niakhaté avec l'OL en coupe d'Europe : « Lyon a dérogé à ses habitudes contre Salzbourg en gagnant 2-0 et non pas 1-0. La défense est toujours aussi solide parce que cette année Lyon peut compter sur un Niakhaté extraordinaire, ce qui n’était pas le cas la saison dernière », constate Ménès.