25M€ : Transfert imminent à l’OM ?

Axel Cornic

Le mercato va ouvrir ses portes dans seulement quelques jours et une chose est sure : l’Olympique de Marseille va être l’un des acteurs principaux de l’été. Et ça pourrait débuter très fort avec un premier transfert qui pourrait bientôt se boucler, puisque Luis Henrique est annoncé toujours plus proche de l’Inter.

Parmi les meilleurs joueurs de la saison, Luis Henrique s’est révélé dans un poste assez inattendu de milieu droit. Et ses prestations semblent avoir tapé dans l’oeil de plusieurs clubs à l’étranger, avec notamment le Bayern Munich ou encore Newcastle. Mais le Brésilien de l’OM devrait finalement prendre la direction de l’Italie...

Luis Henrique sur le départ ? Cela fait plusieurs semaines déjà qu’on parle de l’intérêt de l’Inter, qui aimerait faire de lui la doublure de Denzel Dumfries dans le couloir droit. Simone Inzaghi le voudrait même pour le Mondial des clubs, qui débutera le 15 juin prochain. Une offre de 22M€ serait arrivée sur le bureau des dirigeants de l’OM, qui n’auraient toutefois pas été convaincus.