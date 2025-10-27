22M€ : Le transfert qui va dégoûter le PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait bien se montrer actif cet hiver sur le mercato. En quête de renforts dans le secteur offensif, le club de la capitale aurait coché le nom de Said El Mala sur sa liste. L’ailier de 19 ans serait toutefois sur les tablettes d’un autre cador européen, qui pourrait d’abord boucler un transfert avant de passer à l’action pour le joueur de Cologne.

Le début de saison a été agité du côté du PSG. Frappé par une hécatombe de blessures, le club de la capitale semble s’être résolu à recruter cet hiver. Les Rouge-et-Bleu voudraient notamment profiter du mercato de janvier pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique dans le secteur offensif. Et les pensionnaires de la Ligue 1 auraient déjà activé quelques pistes.

Le PSG a de la concurrence pour Said El Mala Les noms d’Endrick et Julian Alvarez ont été évoqués du côté du PSG, à l’instar du jeune Said El Mala. À 19 ans, l’ailier gauche allemand est l’une des révélations du début de saison de Bundesliga. La formation parisienne aurait donc coché son nom sur sa liste, tout comme Manchester City et l’Inter.