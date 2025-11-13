20M€ : L'OM va boucler la signature du «nouveau Busquets» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par le RB Leipzig dans les dernières heures du mercato estival, Arthur Vermeeren pourrait être transféré définitivement en fin de saison si jamais l'OM lève son option d'achat. Et à en croire Thierry Siquet, l'un des anciens coachs du jeune belge, ce serait un joli coup puisqu'il n'hésite pas à le comparer à Sergio Busquets.

Hyper actif l'été dernier, l'OM a notamment obtenu le prêt d'Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig avec une option d'achat estimée à 20M€. Le milieu de terrain belge réalise d'ailleurs un très bon début de saison, au point que Thierry Siquet, qui l'a eu sous ses ordres avec les U19 belges, le compare à Sergio Busquets.

Vermeeren, le très gros coup de l'OM ? « Son départ à Marseille m’a aussi surpris par rapport à son caractère, ça tranche totalement avec son apparence et sa personnalité ! Il est très posé, très calme, plus il est discret, mieux il se sent. On sent aussi cette discrétion sur le terrain, mais il peut être d’une utilité incroyable. J’ai vu son match contre l’Ajax, il était au-dessus de la mêlée pour un gamin de 20 ans à peine », confie-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.