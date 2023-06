200M€ pour un mercato, il lâche un conseil à l'OM

Thibault Morlain

Alors que le mercato estival va prochainement ouvrir ses portes, il faut s'attendre à plusieurs arrivées à l'OM. Pablo Longoria prépare certains coups et il y a eu des rumeurs étonnantes. En effet, il a été expliqué que le club phocéen pourrait chercher un nouveau gardien malgré la présence de Pau Lopez. De quoi alors faire réagir Stéphane Porato, ancien joueur de l'OM.

S'il n'a pas été élu meilleur gardien de la saison en Ligue 1, Pau Lopez a toutefois bien défendu les cages de l'OM. Des performances qui n'empêcheraient toutefois pas la direction phocéenne à chercher un nouveau gardien. Alors que Ruben Blanco va revenir au Celta Vigo, il faut trouver un concurrent à Pau Lopez et c'est en ce sens que le nom d'Alban Lafont (FC Nantes) était récemment revenu. Que doit alors faire l'OM sur le marché des transferts ? Ancien gardien olympien, Stéphane Porato a livré son analyse sur ce dossier.

« Pour trouver meilleur que Pau Lopez, ça va coûter très cher »

« L'OM doit-il chercher un autre gardien ? Pourquoi aller voir ailleurs ? Il y a un bon gardien, qui a fait une bonne saison, qui est habile de ses pieds et de ses mains, qui sent bien le jeu... Pourquoi chercher un autre gardien ? Pour trouver meilleur que Pau Lopez, ça va coûter très cher. Je ne suis pas sûr que l'OM ait envie de dépenser autant d'argent sur un gardien alors qu'il en a un très bon dans l'effectif. Au vu de la saison, il y a d'autres postes à pourvoir que celui-là. Maintenant, si l'OM a 200M€ à dépenser et qu'il trouve un très grand gardien, pourquoi pas ... », a alors expliqué Porato pour La Provence . L'OM aura-t-il des moyens aussi conséquents pour ce mercato estival ? Affaire à suivre...

« Dans l'ensemble, il fait une bonne saison »