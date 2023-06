PSG : Il annonce le prochain attaquant en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête ce nouveaux renforts, notamment dans le secteur offensif, le PSG se rapproche de Marcus Thuram. L'attaquant français présente l'avantage d'être libre étant donné qu'il arrive en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, et un journaliste de L'EQUIPE confirme que les feux sont au vert dans ce dossier.

Après avoir d'ores et déjà bouclé les arrivées de Milan Skriniar et Marco Asensio qui sont libres de tout contrat ainsi que le transfert du jeune milieu de terrain portugais Manuel Ugarte, avec qui le PSG va-t-il poursuivre son recrutement estival ? Ces dernières dernières, le nom de Marcus Thuram est revenu avec insistance, et les négociations auraient déjà débuté entre l'attaquant français 25 ans, qui sera bientôt libre sur le marché, et la direction du PSG.

« Lui, ça l’intéresse »

Comme l'a annoncé le journaliste Loïc Tanzi au micro de La Chaine L'EQUIPE , les feux sont au vert pour le recrutement de Marcus Thuram au PSG : « C'est un profil que le PSG cherche depuis longtemps. En fait le PSG dans son nouveau projet annonce vouloir avoir plus de joueurs français dans son effectif, et plus de joueurs libres pour respecter le fair-play financier et donc essayer de faire un gros coup sur un joueur comme Bernardo Silva en s'octroyant plus de surface financière pour un joueur comme ça. Le premier contact avec Marcus Thuram a eu lieu il n'y a pas si longtemps que cela. L'info a été révélée en février, donc c'étaient les premiers contacts, après le mercato d'hiver. Et cela s'est intensifié ces dernières semaines. Le PSG lui a dit "on va te faire une proposition financière, on veut que tu viennes au club". Et lui, ça l'intéresse. Il attend un peu de savoir ce qui va se passer a PSG pour être sur que ce soit le bon choix et le PSG lui propose un poste de numéro 9. Il veut jouer à ce poste. Même s'il est polyvalent, il veut s'installer à ce poste de numéro 9 auquel il s'est installé en Allemagne cette saison », indique Tanzi.

Thuram au PSG, ça se précise