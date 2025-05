200M€ pour le «nouveau Messi», le PSG rate le coup du siècle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques mois, la presse espagnole s'enflammait pour une supposée offre du PSG pour Lamine Yamal. Son montant : 200M€. Une proposition immédiatement refusée par le FC Barcelone et le club de la capitale pour nourrir des regrets puisque Jérôme Rothen présente le génie catalant comme le nouveau Messi.

L'été dernier, le PSG a vu Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid alors que son contrat arrivait à échéance. Pour le remplacer, le club de la capitale avait tenté de recruter Lamine Yamal en lâchant une offre de 200M€, refusée immédiatement par le FC Barcelone. Quelques mois plus tard, force est de constater que le PSG avait vu juste. L'ailier espagnol impressionne en effet depuis quelques mois et a une nouvelle fois crevé l'écran contre l'Inter Milan au point que Jérôme Rothen le voit comme le nouveau Lionel Messi.

Yamal présenté comme le nouveau Messi

« Est-il le nouveau Messi ? Il est bien parti pour. Tous les amoureux du foot le disent, sa prestation d’hier (mercredi) est hallucinante à plusieurs niveaux : l’énergie, la concentration, la qualité technique, les déplacements… Il y avait tout. C’est un joueur qui tente des choses et qui pourtant perd peu de ballons. Il a été décisif et a donné le ton du match. Je lui dis bravo, il m’a émerveillé », s'enflamme l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«On est obligé de le comparer à Messi»

« On n’avait pas envie que le match s’arrête. Il se passe quelque chose dès qu’il touche le ballon. Il ne faut pas avoir peur des superlatifs et des comparaisons. On est sur un génie, son entraîneur et ses adversaires le disent aussi. C’est la réalité. On est obligé de le comparer à Messi, le meilleur joueur de la planète foot et peut-être le meilleur joueur de l’histoire. On parle de génies. On craignait que ce soit difficile après Messi et Ronaldo. On avait annoncé Haaland et Mbappé, qui ne sont pas dans le même style. Aujourd’hui, on a la chance d’avoir Yamal. J’espère que d’autres joueurs suivront. On a besoin de s’identifier à des génies. Grâce à ce genre de joueur, on a la garantie que les nouvelles générations seront encore passionnées de foot. C’est ce que j’espère », ajoute Jérôme Rothen.