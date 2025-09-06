1M€ : L’OM boucle un transfert grâce à une légende !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Latéral gauche de 31 ans, Emerson Palmieri a rejoint l'OM le 1er septembre dernier pour 1M€. L'ancien joueur de West Ham était présent ce vendredi après-midi dans un live Twitch pour répondre aux questions avant de peut-être faire ses débuts en compétition prochainement. Il semble ravi de rejoindre l'OM, club où Didier Drogba, grande référence pour lui, a marqué les esprits.

Cet été, l'OM a recruté beaucoup de joueurs et parmi les dernières arrivées, Emerson Palmieri semble se faire une joie à l'idée de jouer pour sa nouvelle équipe. L'Italien possède une expérience intéressante et jouer pour l'OM représente un joli défi pour lui au vu du prestige associé à ce club.

Un transfert validé grâce à Drogba Recruté pour 1M€ à West Ham, Emerson Palmieri n'a pas caché sa joie à l'idée de rejoindre l'OM. « L'OM est un très grand club. en France, en Europe et dans le monde. Depuis que je regarde le football, je me souviens avoir vu des matchs de l'OM. Je me souviens de Didier Drogba par exemple. Porter ce maillot ici est très important pour moi » explique-t-il dans un live Twitch ce vendredi.