190M€ : Le PSG choque la France avec trois transferts ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Doté d’un nouveau projet sportif depuis deux ans, le PSG met désormais l’accent sur le recrutement de jeunes joueurs français, évoluant en Ligue 1. Avec les recrutements de Bradley Barcola en 2023 puis de Désiré Doué en 2024, les dirigeants ont affirmé cette volonté. Cet été, le recrutement de Maghnes Akliouche s’inscrirait parfaitement dans cette lignée.

Le PSG continue de développer son nouveau projet. Longtemps habitué aux recrutements de stars en tout genre, le club de la capitale a opéré un gros virage à l’été 2023, en se séparant de nombreuses vedettes. L’objectif : développer et construire un effectif davantage porté sur le long terme, et mettant également à l’honneur le football français.

Le PSG aime recruter en Ligue 1

Ainsi, dès l’été 2023, le PSG décidait de débourser 50M€ (bonus compris) pour le recrutement de Bradley Barcola, auteur d’une belle saison à l’OL. Devenu international Français à Paris, l’ailier a été rejoint un an plus tard par Désiré Doué, quant à lui recruté contre 60M€ par le club de la capitale, sûr de son talent, et qui a battu le Bayern Munich dans ce dossier.

Maghnes Akliouche, le prochain sur la liste

D’ici quelques semaines, le mercato estival ouvrira ses portes. Et du côté du PSG, on est bien décidé à poursuivre sur cette lancée du recrutement local. En effet, le club de la capitale est très intéressé par la venue de Maghnes Akliouche. L’AS Monaco a fixé le prix du gaucher de 23 ans à 80M€. Si un tel transfert venait à se produire, le PSG aura déboursé 190M€ pour les recrutements de trois grands talents français.