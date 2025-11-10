150M€ : Le transfert XXL qui va tout changer pour Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, certaines tensions existent au Real Madrid. Remplacé lors du Classico, Vinicius Jr semblait très énervé contre Xabi Alonso. D’ailleurs, l’ailier brésilien serait en instance de départ. Un transfert à 150M€ serait même dans les tuyaux pour le numéro 7 qui aurait envie de quitter la capitale. Explications.

Kylian Mbappé pourrait prochainement être la seule véritable star de l’attaque du Real Madrid. Jusque-là accompagné par Vinicius Jr alors que Rodrygo a perdu son statut de vedette, l’attaquant français pourrait ainsi assister au départ du numéro 7 brésilien.

Grosses tensions au Real Madrid Lors du Classico face à Barcelone, Vinicius, alors remplacé en cours de match par Xabi Alonso, était très remonté envers son entraîneur. De quoi faire monter la tension en interne. En effet, à en croire les dernières révélations du journaliste Sacha Tavolieri, l’international Brésilien souhaiterait quitter le Real Madrid, qui de son côté, aurait fixé son prix à 150M€.