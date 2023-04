140M€ pour remplacer Messi et Neymar, le PSG prépare du lourd

Thibault Morlain

Si le PSG souhaite bien évidemment conserver Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar pourraient eux s'en aller durant l'intersaison. De quoi considérablement modifier le visage de l'attaque parisien. Si tel était le cas, il faudra alors remplacer l'Argentin et le Brésilien. Le PSG ne manquerait alors pas d'idées et préparerait visiblement un énorme transfert pour épauler Mbappé.

Cet été, ça devrait énormément bouger au PSG. Une restructuration de l'effectif qui pourrait notamment se faire avec les départs de Lionel Messi et Neymar. En fin de contrat, l'Argentin pourrait finalement ne pas prolonger et retourner au FC Barcelone. Pour ce qui est du Brésilien, lié jusqu'en 2027, l'objectif serait encore et toujours de s'en séparer... à condition de trouver preneur. L'avenir du PSG pourrait donc s'écrire sans Messi et Neymar et leur succession serait préparée en interne.

João Félix au PSG ?

Qui viendra donc faire oublier Messi et Neymar au PSG ? Selon les informations de La Cuatro , le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur João Félix, actuellement prêté par l'Atlético de Madrid à Chelsea. Pour épauler Kylian Mbappé, c'est donc le Portugais qui pourrait débarquer cet été.

Ça discute avec Jorge Mendes

Comme expliqué par le média ibérique, le PSG discuterait avec l'agent de João Félix, à savoir Jorge Mendes. De plus, le club de la capitale serait disposé à répondre aux attentes de l'Atlético de Madrid pour le transfert de l'attaquant et pourrait payer entre 120 et 140M€ pour João Félix. A suivre...