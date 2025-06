133M€ : Le coup parfait du PSG sur le mercato !

Si le PSG domine ses adversaires depuis cet hiver, c’est en partie grâce à son milieu de terrain. Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz font preuve d’une grande qualité dans le maniement du ballon. Le club de la capitale a déboursé la coquette somme de 133M€ pour les trois joueurs, et a visiblement eu raison d’investir autant.

Mais si le PSG domine autant ses opposants, c’est en grande partie grâce à son milieu de terrain. Comme le rapporte Le Parisien, l’alchimie entre Vitinha , Joao Neves et Fabian Ruiz est parfaite. Le trio, recruté pour un total de 133M€, se trouve partout sur le terrain. Et aux yeux de Julien Escudé , la formation parisienne a très certainement le meilleur milieu de terrain au monde.

«C’est ce qui se fait de mieux dans le football actuel»

« Vu les résultats de l’équipe et sachant l’importance d’un milieu de terrain dans les phases de jeu offensives et défensives, on peut difficilement le nier : c’est ce qui se fait de mieux dans le football actuel » a confié l’ancien international français, interrogé par Le Parisien. Plus le temps passe, plus le trio du PSG fait l’unanimité.