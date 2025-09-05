120M€ pour des remplaçants : Le mercato du PSG est validé !

Cet été, le PSG a décidé de se montrer discret en ne recrutant que trois joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Un choix parfaitement assumé par Luis Enrique qui a toutefois fait parler. Cependant, Pierre Ménès comprend parfaitement que le PSG ait refusé de dépenser des sommes folles pour des joueurs amenés à devenir remplaçants.
Fort de son sacre en Ligue des champions, le PSG n'a pas mené de révolution au sein de son effectif puisque seuls Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi ont signé. Une choix largement commenté mais que Pierre Ménès comprend. L'ancien journaliste souligne le fait que le PSG n'avait aucun intérêt à flamber pour des joueurs de rotation.
Le PSG discret, Pierre Ménès valide
« Le problème c’est que le PSG, avec sa saison dernière exceptionnelle, a mis le niveau de ses titulaires à une telle hauteur que c’est difficile d’approcher des joueurs majeurs qui vont vouloir évidemment être titulaires dans cette équipe », explique-t-il sur sa chaîne YouTube avant de prendre des exemples plus concrets.
«Tu vas pas dépenser 120M€ pour des mecs pour faire la rotation...»
« Oui mais voilà, si tu es milieu de terrain comme tu me parles d’Andrey Santos que j’adore, tu vas enlever qui ? Vitinha ? Joao Neves ? Ruiz ? Non. Le mec va arriver avec un statut de remplaçant sauf que Chelsea avec Santos et Monaco avec Akliouche ils vont pas les vendre au tarif de remplaçants. Ils vont les vendre 50 millions Santos et 70 millions Akliouche. Tu vas pas dépenser 120 millions pour des mecs pour faire la rotation... », ajoute Pierre Ménès.