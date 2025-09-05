120M€ pour des remplaçants : Le mercato du PSG est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a décidé de se montrer discret en ne recrutant que trois joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Un choix parfaitement assumé par Luis Enrique qui a toutefois fait parler. Cependant, Pierre Ménès comprend parfaitement que le PSG ait refusé de dépenser des sommes folles pour des joueurs amenés à devenir remplaçants.

Fort de son sacre en Ligue des champions, le PSG n'a pas mené de révolution au sein de son effectif puisque seuls Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi ont signé. Une choix largement commenté mais que Pierre Ménès comprend. L'ancien journaliste souligne le fait que le PSG n'avait aucun intérêt à flamber pour des joueurs de rotation.

Le PSG discret, Pierre Ménès valide « Le problème c’est que le PSG, avec sa saison dernière exceptionnelle, a mis le niveau de ses titulaires à une telle hauteur que c’est difficile d’approcher des joueurs majeurs qui vont vouloir évidemment être titulaires dans cette équipe », explique-t-il sur sa chaîne YouTube avant de prendre des exemples plus concrets.