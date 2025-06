100M€ : Le transfert qui va régaler le PSG ?

Il y a quelques années, le PSG décidait de miser sur Hugo Ekitike pour renforcer son attaque. Malheureusement, le Français n’a jamais pu s’imposer à Paris et il a donc fait ses valises direction Francfort. En Allemagne, le buteur s’est refait la cerise et il pourrait partir cet été contre un chèque de 100M€. Une bonne nouvelle pour le champion de France, qui avait négocié un pourcentage à la revente au moment de son départ.

Par le passé, le PSG a souvent fait appel à des superstars pour son attaque. Le club de la capitale a par exemple pu aligner un trio offensif il y a quelques années composé de Lionel Messi , de Neymar et de Kylian Mbappé . Cela n’avait pas forcément eu les résultats escomptés et cela a également freiné le développement de certains joueurs.

Hugo Ekitike a quitté le PSG en 2024

Débarqué au PSG en 2022, Hugo Ekitike a souffert de la présence des trois superstars. Le Français n’a pas eu beaucoup de temps de jeu pour se montrer et il a donc décidé d’aller voir ailleurs pour retrouver un projet plus adapté. C’est vers l’Allemagne que s’est porté son choix et il a donc rejoint Francfort en prêt l’été dernier, avant d’y être officiellement transféré quelques mois plus tard. Un choix payant, puisque l’ancien Rémois a retrouvé toutes ses sensations en Bundesliga, finissant la saison avec 22 réalisations au compteur ainsi que 12 passes décisives.