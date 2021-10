Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille colossale se prépare dans ce dossier XXL !

Publié le 4 octobre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Milan AC, Franck Kessié voit de plus en plus de clubs s'intéresser à lui. Le PSG aurait coché son nom, tout comme plusieurs équipe de Premier League.

Le début de saison du PSG a apporté plusieurs enseignements à Mauricio Pochettino et a réservé quelques bonnes surprises. Laissés souvent de côté la saison dernière, Ander Herrera et Idrissa Gueye sont parvenus à convaincre et à s’installer au milieu de terrain, repoussant par la même occasion la recrue estivale, Georginio Wijnaldum sur le banc. Remplaçant lors des derniers matchs, l’international néerlandais pourrait voir sa situation se détériorer dans les prochains mois. En effet, le PSG envisagerait de recruter un milieu de terrain à la fin de la saison. Et pour renforcer l’entrejeu, Leonardo envisagerait de s’attacher les services d’un grand nom. En Angleterre, la piste Paul Pogba est évoquée. En Italie, on annonce un intérêt du club parisien pour Nicolo Barella (Inter), pour Marcelo Brozovic (Inter), mais aussi pour Franck Kessié. Le joueur du Milan AC ne cachait pas son envie de rester en Serie A. « Je suis fier d'avoir choisi Milan et je n'ai pas l'intention de partir. En fait, je veux rester pour toujours » confiait-il en janvier dernier. Mais depuis la situation s’est compliquée. A tel point, qu’un départ en juin prochain, à l’issue de son contrat, serait loin d’être exclu.

Les négociations avec le Milan AC à l'arrêt

En effet, comme l’indique le journaliste Rudi Galetti, Franck Kessié n’a pas l’intention d’accepter la dernière proposition transmise par ses dirigeants : « Milan ne veut pas augmenter l'offre qu'ils ont déjà faite autour de 6M€ : c'est un peu une situation à prendre ou à laisser, ils ne veulent pas se conformer à la demande de l'agent qui tire un peu trop sur la corde. L'affaire Kessie ne sera pas résolue de la meilleure façon, à moins qu'il n'accepte l'offre que Maldini a déjà faite ». Alors que la situation est dans l’impasse, le Milan AC pourrait prendre la décision de le vendre en janvier afin de récupérer une petite somme d’argent. Présent en Italie ce dimanche, l’agent de Kessié a refusé d’en dire plus sur son avenir : « Le renouvellement ? Demandez aux managers, je suis là pour le match. » La question a justement été posé à Paolo Maldini avant la rencontre face à l’Atalanta ce dimanche. « I l y a une gestion du match qu'on affronte, le coach essaie de mettre la meilleure formation. Nous nous occupons de la gestion des contrats et l’entraîneur s'occupe de la gestion du terrain » a déclaré le directeur technique. Difficile donc d’y voir plus clair. Mais une chose est sûre, la situation n’a pas échappé à de nombreuses équipes européennes, et notamment au PSG..

La liste des clubs intéressés est longue