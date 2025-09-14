Mercato - PSG : Le pari très risqué du PSG...

Alexandre Higounet

Luis Enrique n'a pas souhaité de grandes modifications de son effectif cet été, à part le changement de gardien de but avec l'arrivée de Lucas Chevalier et un renfort de poids en charnière centrale avec Ilya Zabarnyi. Un choix de la stabilité confirmé ces dernières heures en interne, qui laisse tout de même quelques interrogations ouvertes...

Très rapidement au cours du mercato estival, la direction du Paris Saint-Germain a émis le message que le recrutement serait minimal et cela s'est confirmé dans les faits : seuls deux joueurs ont signé à Paris, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, si l'on ne tient pas compte de la signature libre du troisième gardien Renato Marin. Si le Paris SG s'est montré aussi calme, c'est avant tout le choix du coach Luis Enrique, qui n'a pas souhaité trop bouger l'équilibre de son groupe, qu'il estime bien fourni à tous les postes.

Hakimi sort d'une très longue saison Pourtant, certains manques apparaissent criants : ni Nuno Mendes, ni Achraf Hakimi, deux joueurs aux profils atypiques mais très importants dans le système du coach espagnol, n'ont de réelles doublures. Notamment Hakimi, qui sort pourtant d'une très longue saison éprouvante et dont le jeu très énergivore pourrait nécessiter qu'il soit économisé afin d'éviter les blessures. Un tel pari apparaît pour le moins risqué.