Mercato - PSG : Le pari très risqué du PSG...

Luis Enrique n'a pas souhaité de grandes modifications de son effectif cet été, à part le changement de gardien de but avec l'arrivée de Lucas Chevalier et un renfort de poids en charnière centrale avec Ilya Zabarnyi. Un choix de la stabilité confirmé ces dernières heures en interne, qui laisse tout de même quelques interrogations ouvertes...
Très rapidement au cours du mercato estival, la direction du Paris Saint-Germain a émis le message que le recrutement serait minimal et cela s'est confirmé dans les faits : seuls deux joueurs ont signé à Paris, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, si l'on ne tient pas compte de la signature libre du troisième gardien Renato Marin. Si le Paris SG s'est montré aussi calme, c'est avant tout le choix du coach Luis Enrique, qui n'a pas souhaité trop bouger l'équilibre de son groupe, qu'il estime bien fourni à tous les postes.
Hakimi sort d'une très longue saison
Pourtant, certains manques apparaissent criants : ni Nuno Mendes, ni Achraf Hakimi, deux joueurs aux profils atypiques mais très importants dans le système du coach espagnol, n'ont de réelles doublures. Notamment Hakimi, qui sort pourtant d'une très longue saison éprouvante et dont le jeu très énergivore pourrait nécessiter qu'il soit économisé afin d'éviter les blessures. Un tel pari apparaît pour le moins risqué.
« Avec Warren ou Joao à droite, on devient plus imprévisibles »
Mais à Paris, on a validé cette option en conscience, avec Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves pour doubler derrière l'international marocain, comme l'a justifié une source au sein du club dans les colonnes de L'Equipe : « Quand Warren (Zaïre-Emery) ou Joao (Neves) jouent à ce poste, ça change la construction. Quand on n'a pas le ballon, on leur demande de défendre sur la droite mais dans les faits, on a une équipe qui a le ballon 70% du temps en moyenne. Et en phase de possession, ils reviennent dans l'entrejeu, ce qui permet de libérer un autre milieu pour apporter de la largeur. On devient plus imprévisibles, ça crée d'autres problèmes à l'adversaire ».