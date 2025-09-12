PSG : «Meilleur du monde», il hallucine en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche après-midi, le PSG sera de retour aux affaires avec la réception du RC Lens au Parc des Princes (17h15). Si le club parisien a récemment perdu Ousmane Dembélé, l’entraîneur lensois Pierre Sage lui, craint toujours les champions d’Europe, que le coach français a qualifié de meilleure équipe du monde en conférence de presse.

Au retour d’une trêve internationale très compliquée, le PSG est de retour à la compétition. Le club parisien, qui a notamment vu Ousmane Dembélé, Désiré Doué, mais aussi Luis Enrique se blesser la semaine dernière, reçoit le RC Lens à domicile ce dimanche après-midi. Leader de Ligue 1 avec trois victoires en autant de matchs, Paris a réussi ses grands débuts sur cet exercice 2025-2026.

« Le PSG est, pour moi, la meilleure équipe du monde » Ce match face au RC Lens pourrait permettre au PSG de faire le plein de confiance en championnat avant d’attaquer la Ligue des Champions. En effet, le club parisien recevra l’Atalanta Bergame au Parc des Princes mercredi prochain. En attendant, l’entraîneur du RC Lens, lui, croit toujours que la formation de Luis Enrique fait partie du gratin européen. « Je vais le répéter mais le PSG est, pour moi, la meilleure équipe du monde du moment », a ainsi confié Pierre Sage en conférence de presse ce vendredi.