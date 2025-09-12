PSG : «Meilleur du monde», il hallucine en direct !

Ce dimanche après-midi, le PSG sera de retour aux affaires avec la réception du RC Lens au Parc des Princes (17h15). Si le club parisien a récemment perdu Ousmane Dembélé, l’entraîneur lensois Pierre Sage lui, craint toujours les champions d’Europe, que le coach français a qualifié de meilleure équipe du monde en conférence de presse.
Au retour d’une trêve internationale très compliquée, le PSG est de retour à la compétition. Le club parisien, qui a notamment vu Ousmane Dembélé, Désiré Doué, mais aussi Luis Enrique se blesser la semaine dernière, reçoit le RC Lens à domicile ce dimanche après-midi. Leader de Ligue 1 avec trois victoires en autant de matchs, Paris a réussi ses grands débuts sur cet exercice 2025-2026.
« Le PSG est, pour moi, la meilleure équipe du monde »
Ce match face au RC Lens pourrait permettre au PSG de faire le plein de confiance en championnat avant d’attaquer la Ligue des Champions. En effet, le club parisien recevra l’Atalanta Bergame au Parc des Princes mercredi prochain. En attendant, l’entraîneur du RC Lens, lui, croit toujours que la formation de Luis Enrique fait partie du gratin européen. « Je vais le répéter mais le PSG est, pour moi, la meilleure équipe du monde du moment », a ainsi confié Pierre Sage en conférence de presse ce vendredi.
« Les mécanismes sont installés et c’est le travail de Luis Enrique »
« Elle évolue dans un registre de très forte possession, poursuit Pierre Sage, visiblement admiratif du travail proposé par Luis Enrique à la tête du PSG. Elle peut poser des problèmes à tous ses adversaires, car elle est en mesure de s’adapter à tous les systèmes sans intervention de son coach. Les mécanismes sont installés et c’est le travail de Luis Enrique. Les principes sont partagés et acquis par l’ensemble des joueurs. C’est un rouleau compresseur », conclut l’ancien coach de l’OL, qui aimerait frapper fort au Parc des Princes dimanche.