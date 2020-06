Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès affiche de gros doutes sur l'arrivée de M'Baye Niang !

Publié le 8 juin 2020 à 7h30 par La rédaction

Pierre Ménès a exprimé son incompréhension à propos du dossier M’Baye Niang, annoncé très proche de l'OM ce dimanche par le CFC, en rappelant que le club marseillais devait très rapidement vendre pour être en conformité avec le fair-play financier.

Même si l’Olympique de Marseille doit trouver des liquidités pour renflouer ses caisses, le club marseillais se montrerait déjà conquérant sur le marché des transferts. À la recherche d’un attaquant pour épauler l’Argentin Dario Benedetto la saison prochaine, André Villas-Boas et la direction marseillaise ont ciblé le Rennais M’Baye Niang (25 ans). Un dossier plutôt compliqué pour les Marseillais qui doivent faire avec peu de moyens mais qui auraient tout de même trouvé un accord avec le Stade Rennais aux alentours de 20M€, comme l’avait annoncé Dominique Armand sur Canal+ . Une décision qui a le mérite d’en surprendre plus d’un.

Pierre Ménès ne comprend pas