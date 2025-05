McCourt - OM : Un problème est annoncé !

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’OM veut désormais changer de dimension. Pablo Longoria a salué l’engagement de Frank McCourt et l’a interpellé publiquement. Pour le président marseillais, cette qualification doit servir de tremplin à une profonde transformation du club, tout en conservant son ADN et son identité populaire.

La saison 2024-2025 de Ligue 1 est arrivée à son terme, et l’OM peut souffler. Le club phocéen a traversé quelques tempêtes tout au long de l’année, mais a réussi à atteindre son objectif : se qualifier pour la Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi ont terminé à la deuxième place du podium, derrière le PSG et devant l’AS Monaco. Une saison réussie, notamment grâce à de bons mercatos, un succès à mettre au crédit du propriétaire de l'OM : Frank McCourt.