McCourt à l’OM : Un malaise est dénoncé en direct !

Souvent critiqué pour son manque de présence, Frank McCourt a connu une relation tumultueuse avec les supporters de l’OM. Malgré de lourds investissements et une saison réussie sous Roberto De Zerbi, certains observateurs, comme Jérôme Rothen, estiment que le propriétaire américain devrait s’impliquer davantage en apparaissant plus souvent à Marseille.

« Donc je pense que cette stratégie-là est la bonne, et ça montre tout son investissement personnel pour pouvoir réussir et rivaliser avec des clubs qui ont des moyens surdimensionnés. »

«Le propriétaire doit se montrer un peu plus»

Si, pour Jérôme Rothen, le travail de Frank McCourt à Marseille mérite d’être salué, son manque de présence dans un club aussi populaire que l’OM peut lui porter préjudice :

« Pour moi, il est logique qu’aujourd’hui à Marseille, il ait une bonne cote. Elle a grandi au fur et à mesure durant ses dix années, et tant mieux parce qu’il le mérite. Après, je reste persuadé que dans un club comme Marseille, avec cette ferveur, s’il y avait un effort supplémentaire à faire, je ne le ferais pas financièrement, je le ferais en termes de présence. À Marseille, je pense que le propriétaire doit se montrer un peu plus. » explique le chroniqueur de RMC.