Mbappé - PSG : Rendez-vous en 2026 ?

Le conflit entre le PSG et Kylian Mbappé s'enlise. Le nouveau joueur du Real Madrid espère toujours recevoir de la main de son ancien club les 55M€ de salaires et primes impayés. Mais dans ce dossier, la formation parisienne joue la montre et a décidé de faire appel de la décision de la commission juridique de la LFP. De quoi faire durer un peu plus cette guerre.

Le 25 mai dernier, au soir de la finale de Coupe de France entre le PSG et l’OL, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi se prenaient dans les bras, avec le sourire. Mais en coulisses, les deux parties se livraient déjà à une guerre sans merci. Depuis plusieurs mois, Mbappé réclame le versement de 55M€ de salaires et primes impayés par son club. De son côté, le PSG estime qu’il est dans son bon droit puisque l’international français a renoncé à ses primes en rejoignant librement le Real Madrid. Une version que Mbappé conteste après sa mise à l’écart durant l’été 2023.

Le PSG conteste la décision

Lassé, Mbappé a saisi la commission juridique de la LFP afin d’obtenir son dû. L’instance lui a donné raison et a enjoint le PSG à payer son ancienne star. Refus catégorique de la formation, qui a pris la décision de faire appel. « La position du PSG est bien plus qu’une position juridique solide, c’est aussi une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporteurs, qui est plus importante que n’importe quel joueur » a confié le club dans une lettre communiquée au Monde.

Un dossier parti pour durer ?

La Commission nationale paritaire d’appel de la LFP va rendre son verdict dans les prochains jours. Mais cette décision ne devrait pas mettre fin au conflit. Comme indiqué par Ben Jacobs, plusieurs recours s'offrent encore au PSG. La Commission supérieure de recours, le CNOSF ou encore le conseil des prud’hommes pourraient être saisis. De quoi faire durer ce dossier jusqu’en 2026 selon les prédictions du journaliste anglais.