Mbappé : Macron revient à la charge, que doit faire le Real Madrid ? 

Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. L’objectif de Kylian Mbappé est d’y prendre part, lui qui défendra juste avant les couleurs de l’équipe de France à l’Euro. Le Real Madrid refuse de libérer ses internationaux français pour les olympiades. Cependant, le président Florentino Pérez doit-il revoir sa copie après les déclarations d’Emmanuel Macron et de Mbappé ? C’est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé a manqué son rêve en 2021 avec les Jeux Olympiques de Tokyo. En effet, à l’époque, le PSG refusait qu’il s’en aille au pays du soleil levant représenter les couleurs du drapeau tricolore dans la foulée de l’Euro perdu en 1/8ème de finale avec l’équipe de France. Quid des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Macron : «J'espère vraiment que tous les clubs européens vont laisser cette liberté à leurs joueurs»

Ces derniers temps, l’avenir de Kylian Mbappé fait beaucoup parler au vu de sa décision de ne pas prolonger son contrat au PSG. Agent libre au terme de l’exercice en cours, le capitaine de l’équipe de France devrait, sauf énorme retournement de situation, s’engager en faveur du Real Madrid. De quoi pousser Emmanuel Macron, président de la République, de faire passer un subtil message au président du club merengue Florentino Pérez via RMC dernièrement. Pour La Provence et La Tribune , le président Macron en a rajouté une couche. À ses yeux, l’équipe de France olympique qui sera entraînée par Thierry Henry doit pouvoir compter sur Kylian Mbappé.



« Je me suis retrouvé sur un terrain avec son père la semaine dernière (lors d'un match du Variétés Club de France, mardi) et je lui ai posé la question. Il m'a dit : ‘Il a envie de les faire’. J'espère vraiment que tous les clubs européens vont laisser cette liberté à leurs joueurs. Je me félicite que tous les clubs français le fassent et j'espère que les autres suivront. L'esprit olympique, c'est ça : se grandir ».

