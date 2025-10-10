Mbappé : La presse espagnole annonce un gros danger !

Alexis Brunet

Ce vendredi soir, l’équipe de France affronte l’Azerbaïdjan au Parc des princes pour le compte des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde. Blessé dernièrement avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est pourtant annoncé titulaire, ce qui inquiète fortement la presse espagnole, qui redoute que l’attaquant madrilène n’aggrave sa blessure.

Depuis lundi, l’équipe de France est réunie à Clairefontaine pour préparer au mieux les deux prochains matches des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Cela commence d’ailleurs dès ce vendredi avec la réception de l’Azerbaïdjan au Parc des princes.

Mbappé annoncé titulaire Ce vendredi soir, le public du Parc des princes devrait avoir la chance de revoir l’un de ses anciens protégés, un certain Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid est annoncé titulaire avec l’équipe de France, bien qu’il soit sorti sur blessure lors du dernier match de la Casa Blanca, face à Villarreal.