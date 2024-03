Mbappé - Haaland : La Ligue 1 met fin au débat du Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé fait énormément parler de lui en Espagne en ce moment, d’une part en raison de son éventuelle venue au Real Madrid en fin de saison, mais aussi en marge du choc entre le PSG et le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions. Dans le vestiaire du Real Madrid, un gros débat sur Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé a eu lieu entre Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni. La Ligue 1 a mis les pieds dans le plat.

Par le biais d’une discussion filmée par le média Buzz Plug, un échange improbable a eu lieu entre Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni ainsi qu’Eduardo Camavinga ces derniers jours. Assis face à face, l’international anglais et l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco ont débattu d’Erling Braut Haaland. Pour l’ex-joueur du Borussia Dortmund, où il a côtoyé le Norvégien de Manchester City, Haaland est « un super gars » . Sur son téléphone portable, Tchouaméni a rebondi sur l’affirmation de la nouvelle star du Real Madrid en relançant : « un super gars ? » , permettant à Jude Bellingham de réitérer sa pensée : « un gars incroyable ». Il n’a pas fallu une seconde pour que l’international français calme son jeune coéquipier de 20 ans : « on s’en fiche ».

Bellingham : Haaland «est meilleur que ton gars» Mbappé

Une réponse qui a fait rire les personnes présentes dont Eduardo Camavinga qui, en gloussant, a lancé à Aurélien Tchouaméni « Mec, tais-toi » . Mais Jude Bellingham n’a pour sa part pas plié devant la réponse franche du Français en relançant le débat tout en affirmant qu’Haaland est « better than your boy » littéralement traduit comme « meilleur que votre gars » . Quel gars ? Le nom a été coupé par le média, mais au vu de la réaction de choc d’Aurélien Tchouméni, nul doute que Jude Bellingham faisait allusion à Kylian Mbappé.

«Non, s’il te plaît, s’il te plaît» Tchouaméni choqué par la déclaration de Bellingham

C’était trop pour Aurélien Tchouaméni qui n’a pas caché son étonnement concernant la décla de Jude Bellingham en rétorquant simplement en un « non, s’il te plaît » , puis en répétant mécaniquement : « s’il te plaît, s’il te plaît, s’il te plaît ». Un désaccord total entre Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham concernant Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland.

