«C’est bouclé», il fait une annonce sur Mbappé !

Le rêve de Kylian Mbappé était de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. Son rêve risque d'être brisé, à cause de son transfert probable pour le Real Madrid. Le club madrilène aurait signifié à la FFF qu'il ne libérerait pas ses joueurs français pour l'occasion. Mbappé aurait pris acte de cette décision et n'en fera pas une affaire. Pour Daniel Riolo, ce sujet est désormais bouclé.

« Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais . Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l'histoire de l'équipe de France comme celui d'un joueur qui a compté. » Cette déclaration de Kylian Mbappé dans le magazine GQ ne sera pas suivie d'actes puisque la porte semble s'être définitivement fermée.

Le Real Madrid ne libérera pas ses Français pour les Jeux olympiques

Ce jeudi, L'Equipe annonçait que le Real Madrid n'allait pas libérer les joueurs français de son effectif pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour le moment, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy sont certains de ne pas être appelé par Thierry Henry. Mbappé, qui devrait arriver cet été, n'échappera pas à cette volonté de la part du Real Madrid, qui souhaite avoir toutes ses troupes après la fin de l'Euro 2024 pour débuter un nouveau cycle et préparer au mieux la nouvelle saison.

«C’est bouclé»