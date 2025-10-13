Mbappé est privé de sortie, c'est lunaire !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un peu plus d'un an. Alors que les supporters merengue étaient déterminés à voir leur nouveau numéro 10 dans les rues de la capitale espagnole, la Maison-Blanche lui a demandé de se confiner chez lui.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a migré vers l'Espagne. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a signé librement et gratuitement au Real Madrid, alors que son bail à Paris s'est terminé le 30 juin 2024. Lors d'un entretien accordé à Movistar, Kylian Mbappé a avoué qu'il avait été contraint de se confiner chez lui juste après sa signature au Real Madrid.

«Ils m’attendaient partout» « Quand je suis arrivé, le club m’a dit de rester à la maison, car les gens m’attendaient beaucoup dans la ville. Les premiers mois ont donc été un peu plus compliqués dans ce domaine. Le club m’a dit qu’ils m’attendaient partout. Mais maintenant, je sors plus souvent de la maison… et les madrilènes, pour être honnête, respectent beaucoup la vie privée », a confié Kylian Mbappé, avant d'en remettre une couche.