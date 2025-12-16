Marquinhos : Le PSG prêt à prendre un énorme risque ?

Alexis Brunet

Face à Metz samedi, Marquinhos n’était pas dans le groupe du PSG pour cause de blessure. Le défenseur central s’est toutefois envolé pour Doha au Qatar où se déroulera la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo, mais rien ne dit qu’il participera à la rencontre. En effet, aucun risque ne sera pris avec l’international brésilien de 31 ans.

Mercredi, le PSG aura l’opportunité de remporter un nouveau trophée. À Doha, le club de la capitale va affronter Flamengo en finale de Coupe intercontinentale et Luis Enrique pourra compter sur un groupe presque au complet. À part Achraf Hakimi qui se soigne en vue de participer à la CAN, tous les Parisiens sont disponibles.

Marquinhos et Dembélé de retour Absents face à Metz en Ligue 1 (2-3), Marquinhos et Ousmane Dembélé sont de retour. Les deux joueurs sont arrivés avec le groupe parisien à Doha et ils ont participé à l’entraînement ce lundi avec ballon. Reste à voir si Luis Enrique leur donnera du temps de jeu face à Flamengo.