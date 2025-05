Malaise à l’OM : Il répond cash !

La rédaction

Critiqué pour son irrégularité depuis le début de sa carrière, Amine Gouiri entend bien changer la donne à l’OM. L’attaquant, auteur d’un bon début sous ses nouvelles couleurs, s’est exprimé sans détour sur ce point sensible. Satisfait de son rendement actuel, il sait qu’il devra confirmer sur la durée, notamment en cas de qualification européenne.

Arrivé à l’OM cet hiver pour 22 M€, Amine Gouiri avait la lourde tâche d’être le grand attaquant tant désiré par l’OM. Venu en remplacement d’Elye Wahi, l’international algérien a beaucoup été critiqué sur le positionnement avec lequel l’utilise Roberto De Zerbi. Si ce sujet est maintenant clos au vu de ses performances, un autre malaise fait surface avec le buteur de l’OM : sa régularité. Souvent critiqué durant sa carrière pour son manque de régularité, Amine Gouiri semble prendre un nouveau départ avec l’OM.

«Les standards doivent s'élever sur une saison complète»

Dans une interview donnée à l’AFP, l’attaquant de l’OM s’est confié sur cet aspect qui lui a tant fait défaut dans sa carrière :

«Bien sûr. C'est impossible d'être performant toute la saison, mais il faut être le moins irrégulier possible, avoir le moins de moments de méforme possible. Et si ça arrive, ça ne doit pas durer longtemps. C'est ce que je dois travailler. C'est pour ça que Medhi dit que je ne dois pas m'endormir. Mais ça me va très bien qu'on soit sur mon dos, même si c'est à moi de me rentrer ça en tête. Et ça vaut aussi pour les stats. Il faut plus, bien sûr. Si je fais dix en six mois, les standards doivent s'élever sur une saison complète.» explique-t-il dans des propos rapportés par France24.

Amine Gouiri doit encore prouver

Si Amine Gouiri semble avoir retrouvé un semblant de régularité avec l’OM, l’ancien Lyonnais devra surtout prouver l’année prochaine en cas de qualification en Ligue des champions. Si l’OM compte se renforcer lors du prochain mercato estival, nul doute qu’Amine Gouiri aura un rôle primordial avec Roberto De Zerbi l’année prochaine.