Luis Enrique : L'incroyable hommage loin du PSG !

Ce samedi soir, le PSG disputait la finale de la Ligue des champions, face à l’Inter Milan. Pour l’occasion, de nombreux supporters parisiens ont fait le déplacement, et notamment la famille de Luis Enrique. Sa femme présente dans la fan zone à Munich a d’ailleurs reçu un bel hommage d’un fan du club de la capitale.

Après la Coupe de France et la Ligue des champions , le PSG avait l’occasion de mettre la main sur un nouveau trophée ce samedi soir. En effet, les Parisiens disputaient la finale de la Ligue des champions face à l’ Inter Milan.

18 000 supporters du PSG sont attendus

Pour assister à ce rendez-vous unique de Ligue des champions, le PSG pouvait compter sur le soutien de 18 000 supporters à l’Allianz Arena de Munich. En réalité, on devrait être plus proche des 20 000 grâce aux nombreuses invitations et à la grande délégation du club de la capitale (environ 500 personnes).