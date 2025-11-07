Luis Enrique : L'énorme coup dur pour le PSG !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, l’infirmerie du PSG est très souvent pleine. Le club de la capitale doit souvent faire sans plusieurs de ses cadres et cela serait peut-être dû au rythme effréné des Parisiens. L’équipe de Luis Enrique n’a en effet pas eu beaucoup de vacances et a rapidement enchainé sur des matchs à très haute intensité.

Dimanche soir face à l’OL, le PSG sera privé de plusieurs cadres. Luis Enrique devra composer sans Désiré Doué, mais également Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes qui se sont tous blessés contre le Bayern Munich. L’infirmerie parisienne ne désemplit pas et cela n’augure rien de bon pour la suite de la saison.

« Quand les fondations sont mal construites… » Cette saison surtout, le PSG perd un grand nombre de joueurs sur blessure. Une malchance qui pourrait bien s’expliquer dans la préparation des Parisiens, d’après Alexandre Dellal, l’ex-préparateur physique de Nice et de l’OL, interrogé par RMC Sport. « Quand les fondations sont mal construites et agencées, c’est difficile de récupérer les choses. Le staff de Luis Enrique a été mis en difficulté. Ils ont dû reprendre par un match à haute intensité sans les six semaines de repos minimales. Ils ont essayé de reproduire une préparation mais les matchs à enjeux sont venus tôt. Il n’y avait peut-être pas un effectif assez important pour faire souffler les joueurs qui, de plus, sont internationaux et donc ajoutent des voyages à leur programme. »