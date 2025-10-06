Luis Enrique : Le coup de foudre au PSG !

Alexis Brunet

Lors de la dernière cérémonie du Ballon d’or, Ousmane Dembélé a été sacré, mais un de ses coéquipiers a fini sur le podium, il s’agit de Vitinha. Au fil des saisons, le Portugais s'est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde et c’est sans doute grâce à Luis Enrique. L’ancien joueur du FC Porto serait particulièrement fan de son entraîneur à Paris.

Si l’on se fie au classement, le PSG possède le meilleur attaquant et le meilleur milieu de terrain du monde. En effet, lors de la dernière cérémonie du Ballon d’or, Ousmane Dembélé s’est emparé de la première place, Lamine Yamal de la deuxième et Vitinha de la troisième. Élément indispensable du club de la capitale, le talent du Portugais a donc été reconnu unanimement.

Vitinha est fan de Luis Enrique Il faut dire que depuis quelque temps, la progression de Vitinha est folle. Le milieu de terrain est le chef d’orchestre du PSG, avec qui il brille dans de nombreux aspects. Une réussite que le Portugais doit en grande partie à Luis Enrique, selon Foot Mercato. Le numéro dix-sept parisien serait particulièrement fan de la clarté des consignes de son entraîneur, qu’il considère comme un élément clé de sa progression.