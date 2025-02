Luis Enrique annonce un joueur «unique» au PSG !

La rédaction

Satisfait mais prudent. Après la victoire 3-0 du PSG face à Brest en Ligue des champions, Luis Enrique a salué la performance collective de son équipe tout en mettant en avant un joueur en particulier : Vitinha. « Il est unique, il incarne le milieu de terrain parfait », a-t-il déclaré. Malgré ce succès, l’entraîneur parisien reste méfiant avant le match retour, soulignant la combativité brestoise.

Le PSG s’est imposé 3-0 face à Brest en Ligue des champions. Le club de la capitale a ouvert le score grâce à Vitinha. Le milieu portugais a débloqué la situation grâce à un penalty obtenu à la 21e minute. L’ancien joueur du FC Porto a félicité la prestation de son équipe à la fin du match : « On est une vraie équipe depuis longtemps. Mais avec les résultats, vous pouvez l'affirmer. Mais ce n'est pas fini. On attend Brest au Parc. Ce sera un match difficile car c'est une équipe qui ne lâche pas. »

« Il est unique »

L’entraîneur parisien a lui aussi été satisfait du déroulement de la rencontre, notamment de la prestation du milieu de terrain de 24 ans. Le coach espagnol a fait l’éloge de son joueur en conférence de presse après le match : « Il est unique. Il occupe un poste de pivot vital pour notre équipe. Il apporte énormément, il est fort physiquement et mentalement. Il incarne le milieu de terrain parfait. »

Luis Enrique en conférence de presse

Le coach de la capitale reste quand même lucide quant au match de ses joueurs et tient à féliciter la prestation du Stade Brestois : « Brest est une équipe qui avait marqué huit buts contre nous lors des cinq derniers matchs, notre solidarité m'a plu. Ils auraient pu marquer, particulièrement sur corner. On a eu de la chance. Le résultat est exagéré par rapport à ce que Brest a montré […] Brest nous a fait souffrir. On a bien défendu. »