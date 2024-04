«Un scandale», le RC Lens pousse un coup de gueule

Alexis Brunet

Samedi soir, le RC Lens s'est imposé un but à zéro face à Clermont. Les Lensois doivent leur victoire à Florian Sotoca, buteur sur penalty dès la troisième minute. Elye Wahi n'a pas marqué, malgré plusieurs occasions. Sorti à la 89ème minute, l'attaquant a été sifflé par ses propres supporters. Une attitude qui a fortement déplu à Franck Haise et Brice Samba.

Lors du dernier mercato estival, le RC Lens a déboursé 35M€ pour arracher Elye Wahi au MHSC. Problème, l'attaquant n'est pas aussi décisif avec Lens qu'il ne l'était à Montpellier. Et cela agace les supporters lensois, qui n'ont pas hésité à siffler le Français lors de sa sortie face à Clermont ce samedi soir.

Franck Haise réagit aux sifflets contre Wahi

Alors que le RC Lens se dirigeait vers une courte victoire (1-0) face à Clermont, Elye Wahi a donc été sifflé par ses propres supporters. Ces derniers lui ont notamment reproché ses occasions ratées. Après la rencontre, Franck Haise a tenu à condamner ces sifflets. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « La bronca d’une partie du public, je n’ai même pas envie d’en parler. Je ne veux pas donner d’importance, ils n’aident pas le joueur ni l’équipe, ils jouent contre leur camp. »

«C’est inadmissible»