Transfert de Thauvin : Le RC Lens annonce du lourd !

Axel Cornic

Après un passage par le Mexique et l’Italie, Florian Thauvin a décidé de revenir en Ligue 1, en signant au RC Lens. Et c’est un pari gagné, puisque le Champion du monde 2018 est l’une des grandes surprises de ce début de saison, avec Pierre Sage qui est très heureux de pouvoir compter sur lui.

C’est l’une des belles histoires de ce début de saison. Parti de l’OM en 2021, Florian Thauvin semblait en avoir fini avec la Ligue 1. Il est pourtant revenu à la surprise générale du côté du RC Lens et ses prestations lui ont même permis d’être appelé à nouveau par Didier Deschamps, en équipe de France.

« On savait très bien comment ça se passe » Présent en conférence de presse ce mardi, Pierre Sage est revenu sur le joli mercato lensois, avec justement l’arrivée de Florian Thauvin. « On n’a pas empilé des joueurs dans des secteurs de jeu et créé une concurrence faussée parce qu’on savait très bien comment ça se passe quand on investit sur des joueurs par rapport à d’autres qui sont là » a expliqué le coach du RC Lens.