RC Lens : Le vestiaire pousse un gros coup de gueule !

Battu sur la pelouse du FC Metz vendredi soir en championnat, le RC Lens n'y arrive plus et reste sur quatre matchs de rang sans victoire. Les hommes de Franck Haise se sont complètement relâchés après avoir pourtant ouvert le score en début de rencontre, et Angelo Fulgini n'a pas dissimulé sa colère après le coup de sifflet final.

Le RC Lens n'y arrive plus ! En déplacement à Metz vendredi soir, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, les Sang et Or se sont inclinés (2-1) après avoir pourtant ouvert la marque dès la 13e minute de jeu, sur un penalty de Florian Sotoca. Mais les Nordistes ont ensuite subi la foudre du buteur messin, Georges Mikautadze, auteur d'un remarquable doublé (34, 45e+3) qui a fait la différence dans ce match. Et un membre du vestiaire du RC Lens n'a pas caché sa colère au coup de sifflet final...

« On a fait de la merde »

Interrogé au micro de Prime Video , Angelo Fulgini a poussé un gros coup de gueule sur la prestation de son équipe : « On a fait de la merde. On arrive à mettre le premier but, on maîtrise. Et puis on est tombé dans la suffisance, on a joué à la baballe. Aujourd’hui, on mérite cette défaite. On a totalement déjoué, il n’y a rien à dire », a indiqué le milieu offensif lensois.

«N’importe quoi »