Après Mbappé, Thierry Henry se fait interpeller au RC Lens

Thibault Morlain

Cet été, la France accueille les Jeux Olympiques et l'une des questions est de savoir quels seront les joueurs appelés par Thierry Henry pour tenter d'aller chercher la médaille d'or. L'actuel sélectionneur des Espoirs dispose d'un énorme vivier de talents et les candidatures se multiplient. Une vient d'ailleurs d'arriver en provenance du RC Lens.

Faire les Jeux Olympiques, encore plus à domicile, est un événement très rare dans la carrière d'un sportif. Forcément, cela éveille l'intérêt de certains. Emmenée par Thierry Henry, l'équipe de France tentera de remporter la médaille d'or. Mais avec quel groupe ? Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Karim Benzema pourraient notamment mener les Bleus.

Mbappé - Griezmann : Il propose du lourd à Thierry Henry ! https://t.co/FpPtyiAZ9n pic.twitter.com/Lax9jQQkD6 — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

« Un objectif »

N'ayant seulement le droit qu'à 3 joueurs maximum de plus de 23 ans, Thierry Henry doit composer avec les jeunes talents du football français. Ce n'est d'ailleurs ce qui manque. Andy Diouf, actuel milieu de terrain du RC Lens, pourrait notamment être une solution, lui qui est prêt à répondre présent. « C'est vrai que les JO c'est un objectif », a lâché Diouf en conférence de presse.

« Un honneur de représenter la France »